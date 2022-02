La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acudit a la protesta d'aquest dissabte a l'avinguda Meridiana de Barcelona. Centenars de persones han tallat aquest dissabte al vespre l'avinguda Meridiana de Barcelona malgrat que el Departament d'Interior no ha autoritzat la protesta. Convocats per Meridiana Resisteix, l'organització que diàriament es manifesta en aquest eix viari barceloní, els concentrats han ocupat la carretera puntualment a les 20.00 hores i hi han impedit la circulació de vehicles. L'acte s'ha fet malgrat la forta presència policial. De fet, hi ha hagut moments de tensió entre els agents dels Mossos d'Esquadra i alguns manifestants quan els han demanat que abandonessin el lloc i hi ha hagut empentes.

Els talls de la Meridiana van començar el 2019 com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i des d'aleshores han evolucionat des d'unes primeres concentracions més nombroses a les darreres, amb menor participació. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acudit a la protesta d'avui, on s'han sentit càntics a favor de la independència, la llibertat i demanant la dimissió del president de la Generalitat, Pere Aragonès.