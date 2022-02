Santi Vila podria tornar a la política. L'exconseller i exalcalde de Figueres s'ha mostrat disposat a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 2023, per "ajudar" que la ciutat "vagi millor". En una entrevista d'aquest divendres al Cafè de les idees de RTVE i Ràdio 4, Vila ha afegit que no hi ha res concretat però ha aplaudit el nou projecte de Centrem que lidera la també exconsellera Àngels Chacón: "És l'espai amb qui tinc més afinitat i vincles personals". Vila, pendent d'un judici el 4 de maig per les obres de Sixena de quan era conseller de Cultura, ha lloat Chacón. Això sí, ha demanat que, si l'encapçala, el projecte no pot ser "personalista". També ha assegurat que la seva no seria una candidatura "anti-Colau".

El nou partit que liderarà Àngels Chacón es dirà Centrem Vila ha concretat que, "si es donen les circumstàncies", li "agradaria ajudar" que Barcelona "anés millor". L'exconseller ha afegit que algunes formacions l'han sondejat per si vol tornar a la política, i ha apuntat que Centrem i l'univers vinculat al PDeCAT és amb qui té "més anifitat ideològica i vincles personals". "Estan molt interessats en situar-se al mapa polític amb força, i comptarien amb la meva simpatia i complicitat", ha assegurat en referència al projecte de Chacón, si bé ha reivindicat que ell és una persona "de centre", i no pas de "centre-dreta". De la líder de Centrem només n'ha tingut bones paraules: "Sense dubte que és moderada, i una persona excel·lent". Vila ha negat que tingui cap oferta del PSC ni del seu líder, Salvador Illa, tot i que n'ha aplaudit la feina feta al capdavant del Ministeri de Sanitat perquè "transmetia serenitat". «Com a alcalde de Figueres, vaig finalitzar amb coses inacabades» D'altra banda, l'exconseller també ha dit que la seva eventual candidatura no podria ser pas "anti-Colau", perquè reconeix el "principi de bondat" de l'actual alcaldessa i líder dels comuns. "Se li pot criticar la gestió, però tenia ganes de fer el bé". Finalment, ha dit que, si és candidat de Centrem, no vol un projecte "personalista": "Si m'he de posar al davant, és perquè hi ha ciutadans i professionals que diuen que s'ha de fer entre tothom".