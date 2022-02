Una doble manifestació ha recorregut aquest dissabte al migdia el centre de Barcelona per reclamar "la veritat" sobre els atemptats de la Rambla i exigir "la independència" a Govern i Parlament. Al Pla de l'Os i davant el mosaic de Joan Miró, els concentrats s'han unit en un clam per demanar que s'obri una investigació per esclarir si l'estat espanyol ha estat implicat en l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona, i més després de les declaracions de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo apuntant al CNI. Posteriorment, la manifestació s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume per demandar a Generalitat i Parlament que "estiguin a l'altura" i optin per la desobediència en el camí cap a la independència.

"Setmana rere setmana seguim vivint hores molt greus i les nostres institucions no estan a l'altura del que n'esperem", han criticat des de Catalans per la Independència, entitat convocant d'una manifestació que ha aplegat unes 200 persones davant el Palau de la Generalitat, segons xifres de la Guàrdia Urbana. "Volem assenyalar la deixadesa de funcions del Govern davant l'atac al català a l'escola i la falta de desobediència del Parlament davant la ingerència il·legítima de la JEC", ha recordat l'entitat. "Exigim als nostres governants que actuïn segons el mandat que els vàrem encomanar i que ens van prometre. I, si no en són capaços, que pleguin. Desobediència o dimissió", han conclòs des de Catalans per la Independència. Declaració a les Ramblas, 17A volem saber la veritat.#17avolemsaberlaveritat pic.twitter.com/0Et4OiLLNf — JDD (@JDDCAT) 5 de febrero de 2022