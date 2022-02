Les discoteques i bars musicals podran reobrir a Catalunya a partir de l'11 de febrer, segons ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts. El Govern ha aprovat la reobertura de l'oci nocturn sense restriccions d'aforament ni limitacions horàries i també sense l'obligació de presentar el certificat covid, una mesura que ja es va aixecar la setmana passada de la resta d'espais on era obligatori, com restaurants i gimnasos. Plaja ha admès que les xifres de contagis continuen sent "altes", però ha indicat que el risc de rebrot "cau" i baixa la velocitat de contagi; també, que les persones ingressades són "moltes", però el nombre de pacients a les UCI "no creix" i "a poc a poc va baixant la pressió assistencial" als CAP.

El president de l'oci nocturn català: "Estem en mans d'inútils, dos anys de pandèmia, 6a onada i no hem après res" Plaja ha assenyalat que la "desacceleracíó" d'alguns dindicadors de la sisena onada de la covid-19 "pren força" i "sembla que evoluciona en positiu". "El Govern tenia la voluntat i el compromís de no allargar ni un dia més del necessari les mesures restrictives", ha defensat la seva portaveu. Les discoteques es troben tancades des del passat 24 de desembre. Havien reobert a l'octubre després de mesos tancades.