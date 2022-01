La Trobada de Colles Castelleres de les Decennals de Valls compta amb la participació de 28 colles d'arreu dels Països Catalans. L'actuació, prevista per aquest diumenge 30 de gener, consisteix en tres rondes simultànies.

Set de les deu millors colles del país segons el Baròmetre Casteller han confirmat l'assistència a aquesta jornada no competitiva que arriba després de l'aturada per la pandèmia. Inicialment, 83 colles amb 8.400 castellers i castelleres van inscriure's a la trobada, però finalment una trentena de colles seran les que hi aniran.

Fins aquest diumenge però, es desconeix quantes persones hi participaran. L'activitat vindrà precedida del desè Simposi Casteller de Catalunya i la desena edició de la Fira Castells.

Les colles castelleres que s'aplegaran al Passeig de l'Estació de Valls són les següents: els Minyons de l’Arboç, els Castellers de Badalona, els Castellers d’Esparraguera, els Castellers del Foix de Cubelles, els Vailets de Gelida, els Margeners de Guissona, els Moixiganguers d’Igualada, els Castellers de Mediona, els Castellers de Mollet, la Colla Castellera Matossers de Molins de Rei, els Torraires de Montblanc, els Castellers del Poble Sec, els Xiquets de Reus, els Castellers del Riberal de la Catalunya Nord, els Castellers de les Roquetes, els Castellers de Sabadell, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, els Xiquets del Serrallo, la Colla Jove de Castellers de Sitges, la Colla de Castellers Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Terrassa, els Nois de la Torre, els Xiquets de Torredembarra, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca i els Xiquets de Vila-seca.

La situació sanitària ha obligat a modificar alguns aspectes de l'activitat, com és el cas de la ubicació. Així, en comptes de celebrar-se al centre històric com estava previst en un inici, s'ha optat pel Passeig de l'Estació, amb 10.500 metres quadrats de superfície.

A més, tots els participants hauran de portar mascareta FFP2 i es recomana que tinguin la pauta completa de vacunació. Cada colla ha de fer un registre de castellers, qui a la vegada, hauran de signar una declaració responsable assegurant que no tenen símptomes ni ser contactes estrets de positius.