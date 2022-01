Centenars de persones s'han manifestat aquesta tarda pel centre de Barcelona contra la reforma laboral proposada pel govern espanyol i han exigit una "veritable" derogació de les del 2010 i 2012. Convocats per la Taula Sindical de Catalunya –on estan representats sindicats com CGT, IAC, CNT, Cobas, Cos i Solidaritat Obrera- els manifestants s'han desplaçat dels Jardinets de Gràcia a la seu de Foment de Treball, completament blindada per la policia. Els convocants han criticat la postura de CCOO i UGT i han acusat PSOE i Podem d'incomplir un compromís electoral. A més, han fet una crida a totes les organitzacions d'esquerres a oposar-se a aquesta reforma, que s'ha de votar el 3 de febrer al Congrés.

El secretari general de CGT Catalunya, Ermengol Gassiot, ha assegurat que la nova reforma suposa una consolidació de les anteriors i ha reivindicat que "sí hi ha alternativa". Ha recordat que el 2012 tots els sindicats es van mostrar en contra de la reforma laboral i per això ha fet una crida a CCOO i UGT perquè tornin a defensar el que van defensar llavors. En aquest sentit, el secretari general de Solidaritat Obrera, Miguel Angel González, ha considerat que les dues formacions fa anys que han deixat de ser sindicats per passar a ser "assessories laborals". Ha afegit que cap sindicat real pot permetre l'atac "tan gran" que suposa el text plantejat. "Aquí estem els ximples", ha dit en resposta a les paraules del secretari general de CCOO, Unai Sordo, que va demanar a l'esquerra que no "fes el ximple" i donés suport a la reforma. A més, han acusat els dos partits de govern a l'Estat d'incomplir el plantejament sobre la derogació de la reforma. González ha criticat l'"engany" de l'executiu estatal i ha assegurat que els sindicats alternatius se senten "traïts". Ha recordat que el govern ha arribat on està perquè part de la societat i la classe treballadora els va donar suport per la "promesa fallida" de derogació. El portaveu sindical ha animat Catalunya a treballar per una vaga general. Pel que fa als punts concrets de la protesta, asseguren que la reforma plantejada no limita a la pràctica la temporalitat, manté la flexibilització dels contractes de fixes a discontinus i la normalització dels ERTO. Amb tot, Gassiot ha assegurat que es permetrà una nova forma "inèdita" de precarietat laboral. Des de la IAC, David Caño, ha afirmat que la reforma laboral impulsada és una "farsa" perquè manté el marc de relacions laborals i planteja un procés d'externalització de la negociació col·lectiva. Ha critica també que els motius que van portar a la vaga general el 2012, també amb CCOO i UGT, ara siguin "motiu d'orgull i defensa". Per últim, han exigit a les forces que s'anomenen d'esquerres que siguin conseqüents amb allò que diuen defensar i rectifiquin i modifiquin el text.