L'exlíder de CiU, CDC i PDeCat, Artur Mas, ha deixat clar que no formarà part de la marca que impulsa Àngels Chacón, Centrem, ni de cap altre partit. En una entrevista a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat ha explicat que vol "allunyar-se" dels partits i "subratllar" cada vegada més el seu perfil institucional. Mentre el PDeCAT existeixi, Mas diu que en serà militant "per coherència amb la seva trajectòria de 30 anys a CDC". Però afegeix que la seva decisió és no formar part de cap altre partit polític en el futur. Pel que fa a la taula de diàleg, l'expresident s'ha mostrat favorable a l'aposta política pel diàleg però ha avisat que això no vol dir ser un "venedor de fum o un il·lús".

Mas admet que la refundació de CDC en el PDeCAT no ha sortit bé. "Hi ha gent que legítimament diu que bona part d'aquell espai està a Junts, i és veritat. Però no tot està a Junts. I tampoc el PDeCAT ha aconseguit prendre el relleu sencer", ha assegurat. Així doncs, segons l'exlíder d'aquest espai, "el que neixi a partir d'ara és una incògnita" i arriba a la conclusió que "cap disgregació per principis és bona". L'expresident de la Generalitat creu que les tres principals forces del Parlament (PSC, ERC i Junts) intenten fer-se amb l'espai central però que no ho aconsegueixen. I assenyala que si ERC, a partir del 2012, hagués tingut una actitud com la que té ara, "les coses haurien anat d'una manera molt diferent". En aquest sentit, ha afegit que està sorprès pel gir "radical i copernicà" de les posicions d'ERC cap a una aposta pel "realisme".