El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha defensat l'"orientació política" dels Mossos d'Esquadra --que ha atribuït a les majories del Parlament-- i els canvis que hi ha hagut en els comandaments del cos, després de la destitució de l'anterior major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

En una entrevista al programa 'FAQs' de TV3 que ha recuperat Europa Press aquest diumenge, ha explicat que ha estat una decisió molt meditada que ha pres a títol personal: "Quan has d'afrontar una Conselleria i liderar un projecte, les decisions les prens tu, perquè tu les justifiques i tu assumeixes les conseqüències".

Ha explicat que "l'orientació política que naturalment existeix perquè per això hi ha un govern", tot i que ha matisat que les ingerències polítiques no tenen cabuda en terrenys exclusius de la policia.

Per a Elena, els canvis en la cúpula de la policia catalana responen a les necessitats actuals del cos, per a les quals cal "una direcció més coral, molt més horitzontal, molt més transversal, molt més cooperativa".

En aquesta línia, ha afirmat que "l'única purga que hi ha hagut en els Mossos d'Esquadra va ser el 155", en relació amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, perquè a parer seu va ser l'única vegada que es va canviar el comandament del cos per raons polítiques.

Elena també s'ha pronunciat sobre les 'llicències per edat' del Parlament, que ha assegurat desconèixer fins a abans que es publiquessin, i ha considerat que "tots els responsables polítics han de fer autocrítica perquè no s'entén".