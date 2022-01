L'exlletrat major del Parlament Francesc Pau ha reiterat que el règim de llicències per edat era un tema conegut a la cambra. Pau, lletrat des del 1986 fins el 2018 (31 anys i 10 mesos), així ho ha assegurat a Ràdio4-La2 aquest divendres: "Clar que se sabia, no hi ha cap dubte. Però moderadament, en veu baixa. Era públic però no se'n feia gaire publicitat, no era un tema de debat constant per evitar que es revoqués".

La Mesa del Parlament fa marxa enrere i acorda acabar amb la llicència per edat i pactar una nova reforma del sistema L'exlletrat major ha opinat que li sembla "molt bé" que la Mesa vulgui acabar ara amb la llicència per edat, perquè li sembla un "malbaratament" de diners públics. Pau ha afegit que caldria "racionalitzar" aquesta despesa i destinar-la a "altres necessitats", i ha citat com a exemple les persones que no poden pagar el lloguer.