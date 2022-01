El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aquest dijous prorrogar les restriccions que va sol·licitar el Govern de la Generalitat per contenir el virus per un període de set dies, com la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones, la reducció d'aforaments i el passaport covid en diferents sectors, entre d'altres.

El Govern manté la resta de restriccions vigents al marge del toc de queda En una interlocutòria, consultada per Europa Press, els magistrats han donat al govern l'aval judicial que necessitava per continuar aplicant aquestes mesures, i que ara haurà de publicar el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, es va anunciar que es volien prorrogar les restriccions sanitàries que ja estan en vigor -excepte el toc de queda-, i que revisarien setmanalment les restriccions en comptes de fer-ho cada 15 dies per fer un "monitoratge més intens" de la situació.