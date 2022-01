La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, creu que "no és el moment de reobrir l'oci nocturn" però diu que tractaran el tema "la setmana que ve". Ho ha explicat aquest dijous en una entrevista a Radio4, on ha apuntat que no és una decisió que depengui exclusivament del seu departament i que cal debatre en el marc del Procicat. De fet, Cabezas ha recordat que a la tardor es va deixar obrir els establiments amb el passaport covid, però al cap d'unes setmanes va començar la sisena onada i la situació va canviar, amb un increment de la incidència. La secretària també ha parlat d'una "desacceleració" de la pandèmia, tot i que ha demanat tenir en compte que s'estan assimilant un major nombre de diagnòstics.

Sobre el certificat covid, Cabezas ha explicat que va tenir "un paper molt important" al seu moment, i que va propiciar la vacunació en certes franges d'edat. Tot i això, ha admès que l'escenari actual és diferent, perquè ja no hi ha només variant delta, sinó també òmicron, que té unes "majors necessitats". Així, des de Salut es manté a l'espera de rebre la valoració del Comitè Científic Assessor per tal de determinar com s'ha de procedir al respecte.

Cabezas també ha parlat sobre la proposta de la Societat de Pneumologia, en referència a la prohibició del tabac a les terrasses. La secretària de Salut Pública l'ha defensat, afirmant que s'ha de tenir en compte, ja que pot reduir el contagi en aquests espais. També ha assenyalat que es tracta d'un tema que s'haurà de discutir, més enllà de la pandèmia. "No s'aplicaria directament per la covid, sinó per tabaquisme passiu", ha insistit.

En quant al toc de queda, que s'eliminarà a Catalunya a partir d'aquesta mateixa nit, Cabezas ha recordat que continua vigent la limitació de les trobades socials a un màxim de 10 persones. En aquest sentit, considera que les mesures actuals no són "grans restriccions".