La Junta electoral Central (JEC) ha rebutjat les al·legacions del Parlament en defensa de l'acta del diputat de la CUP i secretari Tercer de la Mesa Pau Juvillà, condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –sense sentència ferma- a sis mesos d'inhabilitació per negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx de La Paeria. L'òrgan electoral ha acordat "deixar sense efecte" el seu escó adduint que es donen les circumstàncies que permeten aplicar-li una inelegibilitat sobrevinguda. La JEC actua d'aquesta manera en la direcció que li reclamaven els escrits presentats per Vox, Cs i PPC que sol·licitaven que ordenés la retirada de l'acta.

Al seu escrit, la JEC considera que el delicte de desobediència pel que ha estat condemnat Juvillà "està inclòs" al catàleg de delictes del Codi Penal contra l'Administració Pública, i per tant "s'ha d'entendre que incorre en el supòsit d'inelegibilitat previst a l'article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG)".

Per aquest motiu acorda "deixar sense efecte la credencial de diputat" de Juvillà i comunicar aquesta decisió al mateix Juvillà, al Parlament de Catalunya i a les formacions polítiques que han reclamat que perdi la condició de diputat: Vox, Cs i PP.

La JEC recorda el cas Torra

A la seva argumentació, la JEC recorda que en el cas "anàleg" de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, "va acordar declarar que concorria la causa d'inelegibilitat sobrevinguda" i "va deixar sense efecte la seva credencial". Aquella resolució, recorda, va ser objecte de recursos al Tribunal Suprem, que les va desestimar i va confirmar el criteri que les causes d'inelegibilitat "tenen conseqüència automàtica de la pena imposada per la sentència".

Defensa la seva potestat de deixar Juvillà sense escó

L'escrit de la Junta Electoral Central també defensa la potestat d'aquest organisme de deixar sense escó Juvillà. Recorda que el Tribunal Suprem va resoldre que la JEC pot actuar en aquesta direcció per fer efectiva la inelegibilitat "en el cas que no ho faci la cambra parlamentària corresponent".

"És a dir, la capacitat de resoldre quan un diputat perd o no la seva condició no forma part exclusivament de l'àmbit de l'autonomia parlamentària, sinó que es regula també per la Constitució i altres normes diferents del Reglament".

A més, afegeix que els efectes de la "inelegibilitat sobrevinguda" es produeixen "automàticament des de la condemna del parlamentari" i, per tant, la cambra catalana i l'administració electoral "es limiten a la seva declaració i a adoptar les conseqüències que se'n desprenen".

La JEC rebutja d'aquesta manera les al·legacions presentades pel Parlament, que defensaven que Juvillà mantingués l'acta de diputat perquè el secretari tercer de la Mesa no té cap causa d'incompatibilitat, cap de les causes de la pèrdua de la condició de diputat ni es troba en cap situació inclosa al Reglament del Parlament que en faci modificar la condició de diputat.

El 18 de desembre el ple del Parlament havia aprovat que Juvillà mantingui l'escó mentre la sentència no sigui ferma mitjançant un dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat. Els grups de PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns hi van votar a favor, i Vox, Cs i PPC en contra. "No concorre cap causa d'incompatibilitat sobre Juvillà ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat del Parlament", afirmava el text.

Per contra, la JEC actua en la direcció de les peticions de Vox, Cs i PP, que sostenien que el diputat "ha de deixar l'escó" fruit de la seva condemna, i que van acusar el Parlament de Catalunya "d'estar utilitzant de forma injusta el reglament per protegir un trampós", en paraules de la diputada del PP Lorena Roldán.