La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que unes 10.000 persones viuen al carrer o malviuen en assentaments o barraques. Ha afegit que es calcula que fins a 50.000 més es podrien trobar en altres situacions vulnerables, com risc de ser desnonades o en habitatges amb molta gent. En declaracions a TV3, ha explicat que el Govern té previst aprovar a principis de febrer un pla d'actuació per abordar la problemàtica del sensellarisme, que permetrà treballar conjuntament diferents departaments de la Generalitat, ens locals i entitats. Aquesta actuació comptarà amb uns 12MEUR i s'estructura a través dels contractes programa amb els consistoris.

Cervera ha destacat la importància de conèixer el volum real del problema per poder donar resposta a cada necessitat, ja que ha insistit que cada cas té les seves característiques. Ha afirmat que les competències en aquest àmbit són dels ajuntaments i que la Generalitat hi col·labora en el seu abordatge.

Sobre la mort de dues persones en una barraca a Montcada i Reixac, Cervera ha explicat que encara no s'han reunit amb l'Ajuntament d'aquesta ciutat però que està previst fer-ho. D'altra banda, ha explicat que dels desallotjats la setmana passada d'una nau de Badalona, hi hauria entre 10 i 15 persones amb les que encara no s'ha arribat a una solució individual sobre el seu cas.