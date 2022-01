La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no té responsabilitats sobre els sous que cobren funcionaris sense treballar a la cambra, destapats pel diari Ara. Borràs ha afirmat aquest dilluns a TV3 que ja s'ha "corregit" el règim de "llicència per edat", al què es poden acollir els funcionaris de més de 60 anys i que en porten més de 15 a la cambra fins a la jubilació.

El Parlament paga 1,7 MEUR anuals a treballadors que ja no hi treballen des del 2008, quan es va instaurar la figura. L'actual Mesa, després que l'Ara fes la petició a l'abril, ha introduït reformes que es van aprovar a la darrera reunió del 2021 per modificar la llicència de la figura, que es manté, i contribuir a la "contenció econòmica" de la cambra.