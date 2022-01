El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que en tota la Generalitat "no hi ha casos" de funcionaris que cobrin sous sense treballar, com sí que passa al Parlament. "Soc el president i m'ocupo específicament de l'àrea de Govern; puc assegurar que en l'Administració de la Generalitat no ens consta cap cas com aquest, ni des del punt de vista general ni en àmbits concrets", ha dit Aragonès. I aquí, recordant que a Catalunya "hi ha divisió de poders", el president també ha volgut posar en relleu que correspon al Parlament resoldre sobre l'afer. "Qui ha de prendre les decisions és la mesa i la presidència del Parlament, i estic convençut que adoptaran les més oportunes", ha afirmat.