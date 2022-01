El Parlament paga 1,7 MEUR anuals a funcionaris que no hi treballen i tenen més de 60 anys. Segons publica l'Ara hi ha 21 treballadors acollits al règim que s'anomena "llicència per edat". Aquesta figura, que existeix des del 2008, permet que els funcionaris que fa més de 15 anys que treballen al Parlament i tinguin més de 60 anys cobrin durant 5 anys sense treballar, fins arribar a la jubilació. Segons ha pogut saber l’ARA arran d’una petició de transparència, fins a 21 funcionaris del Parlament estan acollits a aquesta figura, entre ells, dos exsecretaris generals que cobren més de 10.000 euros al mes. Els que cobren menys i que estan en aquesta mateixa situació són els uixers auxiliars, que cobren 3.800 euros mensuals.

La meitat de les persones en llicència per edat són funcionaris dels rangs més alts de la cambra (A1), que s’emporten la part més grossa del pastís. Les xifres individuals són dispars perquè depenen de la categoria del funcionari, però de mitjana les retribucions més baixes van des de gairebé els 4.000 euros al mes per catorze pagues –uixers auxiliars o telefonistes– fins als 10.000 euros mensuals en el cas dels exsecretaris generals o excaps de departament. O el que és el mateix: entre 56.000 i 140.000 euros l’any sense treballar durant un màxim de cinc anys. A causa de la política de protecció de dades del Parlament, no es pot saber el sou exacte de les persones que estan en llicència per edat i el diari Ara ha de fer un càlcul aproximat. El Parlament ha lliurat les retribucions bàsiques i els complements que perceben els funcionaris acollits a aquest règim, però ha facilitat els triennis que cobren agrupant tots els empleats públics del mateix nivell. Segons el rotatiu, la plaça no es pot cobrir fins que el funcionari en llicència per edat es jubila, de manera que si falten recursos humans s’ha d’ampliar la plantilla. Canvis recents L'actual Mesa del Parlament, presidida per Laura Borràs, després que l’Ara fes la petició a l’abril, ha introduït reformes que es van aprovar a la darrera reunió de la mesa del 2021. Es va modificar la llicència per edat per contribuir a la "contenció econòmica" de la cambra i perquè "no entorpeixi la gestió dels recursos humans" –el capítol de despesa de personal funcionari va ser de 12,9 milions el 2021–. Així doncs, segons la informació publicada a l'Ara, des de l’1 de gener del 2022 la llicència per edat s’ha convertit en una mena de reducció progressiva de jornada per un termini de cinc anys, lligant el sou a l’assistència. En tot cas, hi ha una pròrroga que fa que no afecti ni les 21 persones que ja estan en aquest règim ni les que ho van demanar l’any passat. Els treballadors que ho sol·licitin entre el 2022 i el 2023 també poden optar a una llicència a temps complet sense ocupar el lloc de treball, però cobrant menys que ara.