L'Institut Obert de Catalunya (IOC) ha ajornat els exàmens online de Formació Professional (PF) que s'havien de fer el passat dissabte per problemes a la plataforma informàtica. Segons ha informat l'IOC, en un primer moment s'havien traslladat els exàmens a dilluns que ve, però després han vist que la incidència afectava un gran nombre d'estudiants i les proves s'han ajornat sense data. "Estem a l'espera d'avaluacions i resolucions per tal de fer una nova convocatòria que ja s'informarà en els propers dies", afirma l'IOC, per després lamentar el "neguit" que els problemes informàtics han pogut suposar a tothom que s'hi presentava.