El SICME, el sindicat que representa més del 90% dels comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, ha lamentat aquest dissabte que "es pugui qüestionar la independència i professionalitat dels comandaments que assumeixen noves responsabilitats".

En una piulada, el sindicat recorda que "és un fet normalitzat que es realitzin moviments dins de l'estructura del cos de Mossos, com passa a qualsevol organització". Segons apunta SICME, els Mossos seguiran "demostrant la seva vocació de servei i eficàcia, com sempre ho han fet, i com sempre ho ha valorat la ciutadania".