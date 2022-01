Jordi Cuixart deixarà de ser president d'Òmnium. Així ho ha anunciat aquest divendres en una entrevista a Rac1, on ha argumentat que és el moment de "nous lideratges". Ni Cuixart ni l'actual vicepresident, Marcel Mauri, no es presentaran a la reelecció, en la propera Assemblea General Ordinària. Si les bases ho ratifiquen, el nou president serà Xavier Antich, tal com ha explicat el propi Cuixart.

Antich (la Seu d'Urgell, 1962) és filòsof, escriptor i professor de la Universitat de Girona, i president de la Fundació Tàpies. Cuixart, proclamat a finals del 2015, deixa el càrrec després de més de sis anys, i d'haver mantingut el càrrec estant empresonat per l'1-O.

El sobiranisme agraeix a Cuixart la feina al capdavant d'Òmnium

El sobiranisme ha agraït al fins ara president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la feina feta al capdavant de l'entitat durant més de sis anys, després d'anunciar a RAC 1 que no es presentarà a la reelecció al càrrec. Representants de Junts, ERC i la CUP han lloat la figura de Cuixart especialment pel seu paper en l'1-O i en la defensa del dret a l'autodeterminació, que el va fer acabar a la presó, mentre que els comuns li han agraït la "dedicació" i "la feina feta pel país". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha volgut posar en valor la seva tasca i li ha agraït "la feina feta i les lluites compartides". "El teu compromís i actitud sempre positiva i oberta ens marca el camí cap a una Catalunya lliure", ha escrit a Twitter.

A més, també ha remarcat el paper del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, "per ser-hi en els moments més difícils i complexos". Mauri tampoc té previst presentar-se a la reelecció al càrrec.

Junqueras remarca "el paper indispensable" de Cuixart amb la independència

El president d'ERC i qui va ser vicepresident durant l'1-O i també company de presó de Cuixart, Oriol Junqueras, ha assegurat que estaran "sempre agraïts" per "totes les lluites compartides, el compromís indiscutible amb la gent i amb el país i el paper indispensable en el camí cap a la independència de Catalunya" del dirigent de l'entitat.

També s'ha pronunciat el conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, que ha volgut agrair a Cuixart i Mauri el seu "compromís i determinació en la defensa dels drets i les llibertats del país".

Per la seva banda, el secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, ha assegurat que l'aportació de Cuixart és "excepcional" i ha remarcat especialment que en la seva feina "no han oblidat mai a ningú". A més, ha apuntat que no té "cap dubte" que Xavier Antich "rebrà la confiança" dels socis de l'entitat per ser el següent president.

També s'han sumat als agraïments els exconsellers per part d'ERC Chakir El Homrani i Josep Bargalló, que també han aprofitat per enviar "els millors desitjos" a Xavier Antich.

Junts destaca la "fermesa" i l'aportació a l'independentisme de Cuixart

Carles Puigdemont, president de Junts i president de la Generalitat durant l'1-O, també ha agraït la feina a Cuixart: "Gràcies, d'aquelles que no s'acaben mai. Per tot el que hem compartit lluitat i aconseguit, i pel que compartirem, lluitarem i aconseguirem", ha escrit a Twitter.

L'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha conegut la notícia durant una entrevista a la Ser. Borràs veu "coherent" la decisió de Cuixart de deixar la presidència d'Òmnium amb el que havia anat dient, i ha posat de relleu que va "defensar" la presidència de l'entitat des de la presó deixant clar que no deixaria de ser-ne el president mentre estigués empresonat. "Va dir que no hi hauria cap modificació de la presidència fins que no ho decidissin els socis d'Òmnium o ell", ha recordat Borràs.

També dins l'entorn de Junts, el conseller de la Presidència durant l'1-O, Jordi Turull, i company de presó de Cuixart, ha volgut desitjar "tot el reconeixement i més" al seu "company i amic de trinxera i de presó" i ha dit que confia "seguir trobant-se en moltes lluites compartides", especialment en la independentista.

Josep Rull, també empresonat durant el mateix període, ha explicat que té "una profunda admiració" per l'activista perquè "allò que es veu en públic –entusiasme, energia inesgotable, sensibilitat, coherència, fermesa en les conviccions, visió, afany de suma, patriotisme, lideratge i una humanitat desbocada- és el que és en privat".

També l'expresident de la Generalitat Quim Torra s'ha volgut sumar als elogis i ha assegurat que "l'agraïment que mereix és tan gros i profund que no hi cap en un text tan breu". "La força que has donat al moviment per la independència no s'acabarà mai", ha escrit.

Des de Demòcrates, el seu portaveu, Antoni Castellà, ha posat en valor "l'honestedat, valentia i bondat" de Cuixart i Mauri, així com la seva "voluntat de servei al país i la seva gent".

Pel que fa al PDeCAT, el president del partit, David Bonvehí, ha volgut recordar els "moments viscuts" amb els dos dirigents d'Òmnium i els ha agraït la seva feina al davant de l'entitat.

La CUP lloa "el compromís insubornable" de Cuixart

També des de la CUP han volgut agrair la feina al fins ara president de l'entitat, i des del seu perfil oficial a Twitter li han donat les gràcies per "l'entrega i compromís insubornable". La seva portaveu al Parlament, Eulàlia Reguant, ha lloat la seva "dedicació" i ha instat Òmnium a seguir treballant per l'autodeterminació, l'amnistia i la defensa de la llengua.

Per la seva banda, la diputada al Congrés dels Diputats Mireia Vehí ha agraït que Cuixart i Mauri hagin "donat tant" al capdavant de l'entitat.

Agraïments dels comuns

Els agraïments a la feina de Cuixart i Mauri no s'han restringit només als sectors de l'independentisme, i els comuns també han volgut destacar la tasca dels dos dirigents socials. "Moltes gràcies Jordi Cuixart i Marcel Mauri per la dedicació, pel compromís i per tota la feina feta pel país. Tota la sort del món en aquesta nova etapa que comença", ha escrit al seu Twitter la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach.