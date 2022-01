El Govern no contempla prorrogar el toc de queda més enllà del 21 de gener si es confirma una millora de la pandèmia. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha explicat que les xifres de contagis continuen sent "desorbitades", especialment per la incidència de la variant òmicron, però ha apuntat que s'observa una desacceleració i indicis d'una futura millora. Per això, si aquests indicis es confirmen, el Govern no plantejarà prorrogar el confinament nocturn vigent actualment d'1 a sis del matí. Plaja ha afegit però que no es pot plantejar una flexibilització generalitzada de les restriccions i ha defensat que es començarà per aquesta mesura ja que és la més invasiva.