La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha atribuït l'increment en els últims anys de trucades al telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista (900 900 120) a "les campanyes de conscienciació que s'han fet, perquè hi ha més punts i arriben a més col·lectius i a més espais".

El telèfon d'atenció a la violència masclista a Catalunya va registrar el 2021 -en dades fins al novembre- 10.779 trucades relacionades directament amb la violència masclista, i 1.856 més que també ha atès la mateixa línia vinculades amb altres motius.

En una entrevista d'Europa Press, Verge ha subratllat com a objectiu la "corresponsabilitat" de tota la societat per aturar la violència masclista, i ser capaç d'identificar quines són les diferents formes d'aquest tipus de violència.

La consellera ha destacat que per a aquesta identificació és necessari tant el paper de les dones com el dels homes, que poden ajudar a "deslegitimar i rebutjar" als seus espais aquestes conductes.

Ha valorat que casos de dones amb visibilitat pública són "molt potents per ajudar altres dones que estiguin en una situació semblant per identificar que el que els està passant no és fruit de la mala sort", i ha insistit que és una situació estructural.

Des de gener, la xifra més baixa de trucades sobre aquest tipus de violència contra les dones s'ha registrat el mes de febrer amb 682 atencions i la més alta, al juny, amb 1.155 trucades, i a més des del març, cada mes el telèfon ha superat les 900 trucades sobre violència masclista.

Segons dades fins al setembre del 2021, la situació de violència en la majoria de trucades es donava en l'àmbit de la parella (88,3%), seguida de l'entorn familiar (6,8%) i del socioeconòmic (4,2%).

Violència econòmica

Verge ha defensat que la violència econòmica --com a forma de violència masclista-- té la base en la precarietat econòmica de les dones: "Això fa que moltes dones es vegin obligades a aguantar durant més temps aquesta situació (de violència) per por d'estar desemparades si abandonen el seu agressor".

"Tenir aquesta capacitat d'autonomia econòmica és indispensable", ha insistit la consellera, i per això, el departament està adoptant mesures per reforçar els programes d'inserció laboral per a dones víctimes de violència masclista.

També confia que mesures d'altres departaments, previstes als pressupostos de la Generalitat per al 2022, tinguin un impacte en la reducció de desigualtats, com el pla pilot de la Renda Bàsica Universal: "Tindrà un nombre de dones beneficiàries molt important perquè sabem que la pobresa està feminitzada", ha exemplificat Verge.