Els CAP i hospitals fan equilibris aquests dies per afrontar el gran volum de feina per la sisena onada de la covid-19, encara amb professionals de vacances de Nadal i amb un 3,4% de treballadors sanitaris de baixa per contagi. El secretari general del sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha alertat a l'ACN que ho viuen "amb desesperança" i lamenta que no es reforci el sistema. La directora d'àrea del Col·legi d'Infermeres de Barcelona, Glòria Jodar, parla de "desgast" i destaca el dèficit estructural d'aquestes professionals. Tot i que hospitals consultats indiquen que no s'han suspès vacances, alguns sanitaris les han ajornat voluntàriament i molts han doblat torns. També s'han contractat estudiants d'Infermeria i Medicina.

La directora de l'Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Glòria Jodar, ha explicat a l'ACN que la situació actual als centres de salut és "complexa", perquè l'augment de visites per covid-19 de les últimes setmanes s'ha afegit a la feina habitual i a la que ja estaven fent des de fa mesos, com la vacunació. Aquest dilluns, els CAP van fer 75.726 visites per covid-19, la xifra més alta de tota la pandèmia. "Les infermeres expressen que estan molt cansades i que no veuen el final de tot això", adverteix.

Jodar assenyala que hi ha "baixes laborals per ansietat, per esgotament i per contagi". "A la gent que pot i en té ganes, se li demana que dobli torn i el dobla, però des de la no exigència. Anem fent el que podem", diu Jodar, que també és directora d'un equip d'atenció primària. Ha explicat que s'han intentat mantenir les vacances perquè "les infermeres les necessitaven i tenen el dret de gaudir-ne", si bé afegeix que "en molts casos s'han ajornat voluntàriament" i que l'administració ha allargat el període per fer-les fins a l'abril. La directora d'àrea del COIB també destaca el suport entre els equips d'atenció primària d'un mateix territori i la "moltíssima col·laboració" amb les auxiliars d'infermeria. Els CAP han contractat més auxiliars en els darrers mesos i, per a Jodar, el seu paper és molt important.

Manca de reforç del sistema

El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, recorda que quan va esclatar la primera onada "tothom va tenir la percepció que allò podia ser el motor d'un canvi molt necessari de transformació del sistema sanitari". Tanmateix, lamenta, gairebé dos anys després "la sensació de desesperança cada cop és més intensa" perquè consideren que aquest canvi no s'ha fet. Segons MC, calia reforçar el sistema sanitari per apuntalar-lo i fer que aguanti "una, dues o tres onades i no s'ha fet". Com a exemple, assenyala que s'estan "surfejant" les diferents onades de la pandèmia amb els mateixos llits d'UCI o personal que abans d'aquesta.

"Estem al final del període de retallades i amb sis onades al damunt", remarca, indicant també la manca de planificació en el reforç de l'atenció primària, sobre qui ha passat "un tsunami". Per això, explica que les prop de 2.500 baixes per covid de personal sanitari -dades facilitades per Salut- s'han de situar en aquest context. "Impacten en unes plantilles que tenen encara gent de vacances, però sobretot sobre unes plantilles que ja estaven minvades de base", afirma sobre la situació als hospitals i als CAP.

En la mateixa línia que Jodar, el secretari general de MC ha advertit que els professionals s'estan "buidant fins i tot psicològicament" i alerta que això tindrà conseqüències: "Absentismes, baixes i abandonaments seran la norma els propers mesos". A més, apunta que en els propers cinc o deu anys es jubilaran un 40% dels metges. Per tot plegat, diu, s'ha d'estructuralitzar plantilles i evitar les contractacions temporals. Quan s'acabi la pandèmia, pronostica, el sistema requerirà molts professionals per "reconstruir tot el que s'ha hagut de deixar de fer". Actualment, indica, l'ICS té més d'un 60% de plantilla en situació de temporalitat.

Per la seva banda, Jodar destaca la necessitat estructural d'infermeres a Catalunya i l'estat espanyol, ja abans de la pandèmia però que la covid-19 ha agreujat "moltíssim". A més, demana a la societat que "cuidi" els professionals sanitaris, lamenta que de vegades se'ls vegi com "un sac sense fons" i posa l'exemple que en algun cas s'ha exigit que seguissin fent tests d'antígens tot i trobar-se fora de l'horari. "Quan veus que la població exigeix, pica a la porta i no para de trucar per la mateixa situació crea angoixa. Per exemple, hi ha persones [amb símptomes lleus] que s'han posat en contacte amb el sistema fins a cinc vegades en tres dies i en tots els casos els han dit el mateix, que s'han de quedar a casa", reflexiona, i posa el focus en l'"autocura" a escala comunitària.

3,4% de baixes per contagi de covid

Segons les darreres dades facilitades per Salut, hi ha un 3,38% de professionals de baixa per contagi, si bé a cada centre l'impacte varia. Mireia Puig, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a l'ACN que en aquest centre hi ha unes 40 persones de baixa d'una plantilla de més de 4.000. Puig remarca que és una afectació molt baixa, ja que hi ha centres que han arribat "al doble o triple" de baixes. La baixa taxa d'afectació al Sant Pau l'atribueix a una combinació de factors. D'una banda, indica que el Sant Pau té un gran servei de riscos laborals i que no s'han relaxat mesures en cap moment i de l'altra ho vincula al fet que molts sanitaris han estat "curosos" evitant situacions de risc per no generar baixes.

Durant la cinquena onada, a l'estiu, la dificultat tenia més a veure amb les vacances que amb les baixes, recorda Puig. Per contra, la sisena onada va arrencar quan feia gairebé un any que els sanitaris s'havien vacunat i molts encara no disposaven de la dosi de reforç. "Des de la tercera dosi han caigut les baixes però les primeres setmanes sí que ens hi vam trobar", explica. De fet, assenyala que els professionals més afectats per contagis o confinaments van ser justament els que tenien criatures més petites.

"Ha estat un últim trimestre del 2021 molt dur des del mes d'octubre i el mes de desembre especialment complicat", conclou. I és que segons ha apuntat, el Sant Pau ha fet aquest tercer trimestre un 35% més d'activitat en comparació amb el 2020 i un 12% més en comparació amb el darrer trimestre del 2019. Això sí, remarca, amb els mateixos espais i professionals.

A l'Hospital del Mar, 111 professionals es trobaven aïllats per contagi de covid-19 d'una plantilla d'uns 4.000 (2,8% aproximadament), segons dades facilitades pel centre i que corresponen al dijous d'aquesta setmana. No tots aquets sanitaris tenen la baixa, ja que alguns, en presentar símptomes lleus o no tenir-ne, estan teletreballant.

Contractació d'estudiants

Fonts de l'Hospital del Mar expliquen que la situació de molts casos de covid-19 a la comunitat i que s'ha traslladat a la plantilla "no facilita la gestió", però que no han hagut de "tocar els dies de vacances". També han incorporat estudiants de Medicina i Infermeria i alguns professionals que ja s'havien jubilat, com van fer els centres en la primera onada de la pandèmia.

Salut va anunciar, a les portes de les vacances de Nadal, un acord per facilitar la contractació d'alumnes dels dos últims anys d'Infermeria i Medicina per reforçar els hospitals i CAP davant la sisena onada de la covid-19. La directora d'àrea del COIB troba aquest suport una "molt bona idea" en aquesta situació i assenyala que si no s’haguessin fet aquestes contractacions les direccions "difícilment" haurien pogut mantenir les vacances i seguir el ritme de vacunació i apunta, això sí, que també haurien de servir per convalidar-los les pràctiques.

L'Hospital Clínic també ha contractat estudiants en el marc d'aquest acord. Fonts de l'hospital barceloní expliquen que han hagut de "fer equilibris" per intentar que els contagis de covid es notessin "al mínim", com a la resta de la "societat". Des de l'Hospital Vall d'Hebron destaquen que, tot i les baixes per contagi, no han hagut de suspendre vacances ni tampoc activitat quirúrgica.

Sisena onada

Les dades de la sisena onada, marcada per la ràpida expansió de la variant òmicron, mostren com des de principis de desembre s'ha multiplicat la incidència de contagis a un ritme vertiginós. Un dels àmbits on ha tingut més impacte la sisena onada en comparació amb d'altres és clarament en l'atenció primària. Aquest dilluns, els CAP van fer 75.726 visites per covid-19, la xifra més alta de tota la pandèmia. Durant la cinquena onada a l'estiu, per exemple, el pic de visites va ser de 47.992, i es va registrar el 12 de juliol.

De l'1 al 7 de desembre Catalunya va registrar 18.757 nous positius i la positivitat de les PCR i els TAR era del 8,55%. A finals del mateix mes, entre el 28 de desembre i el 3 de gener, els casos positius notificats han estat 141.786, és a dir, gairebé s'ha multiplicat per vuit les xifres de tres setmanes enrere i la positivitat de les proves fetes és del 25,52%, tres vegades més.

Als hospitals, entre el 28 de desembre i el 3 de gener hi ha hagut 1.846 ingressats (1.000 més respecte la setmana de l'1 al 7 de desembre). Pel que fa a les UCI, l'1 de desembre hi havia 149 pacients mentre que al cap d'un mes, l'1 de gener ja eren 443 pacients crítics als hospitals catalans i la xifra s'acosta cada vegada més als 500.