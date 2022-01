La primera jornada de la Marató de Donants de Sang de Catalunya s'ha tancat amb 1.302 donacions, un 15% menys del que el Banc de Sang i de Teixits havia previst per tal d'arribar a les 10.000 en una setmana. L'esdeveniment continua aquest diumenge en diferents punts i s'allargarà fins al 15 de gener en diversos pobles i ciutats que es poden consultar al web 'donarsang.gencat.cat'. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir donacions per remuntar les reserves de sang després del Nadal i compensar totes les persones que no poden donar-ne a causa de l'onada de covid-19.

El major nombre de donacions en punts fixes l'ha assolit l'espai de la Universitat de Barcelona (UB), amb 320. seguit de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb 114, i l'Hospital Clínic, amb 100. Els equips mòbils distribuïts pel país han sumat 441 donacions. També a Barcelona, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha aconseguit 66 donacions; el Germans Trias i Pujol de Badalona, 88; l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat, 25; la Mútua de Terrassa, 31; l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, 29; el Joan XXIII de Tarragona, 36, i el Josep Trueta de Girona n'ha recollit 62.