La massa d’aire polar que ha entrat aquesta setmana a la Península provocarà un descens de les temperatures, que se situaran en valors més propis per a l’època, així que els Reis Mags repartiran els regals amb fred, pluja, gelades i neu, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que preveu que el descens sigui en algunes zones de fins a 10 graus centígrads (ºC).

D’aquesta manera, aquest dimecres 5 de gener, vigília de Reis i quan se celebren la majoria de cavalcades al país, la Península i les Balears viuran un règim de vents de l’oest i nord-oest que bufaran «amb intensitat» a l’àrea mediterrània, principalment, tot i que també en àrees de muntanya de la meitat nord, com va avançar el portaveu d’Aemet, Rubén del Campo.

Així, l’aproximació d’un nou front donarà lloc aquest dia a pluges al terç nord peninsular, especialment a Galícia, el Cantàbric oriental i el Pirineu, mentre que a Castella i Lleó, al Sistema Ibèric i muntanyes del sud-est les precipitacions seran «febles i disperses», segons Del Campo. Tampoc es pot descartar del tot una pluja també «feble, ocasional i dispersa» a la zona centre i a la Meseta sud.

Mentrestant, la cota de neu baixarà fins a uns 900 metres al Pirineu i quedarà entre 900 i 1.200 metres a la resta de la meitat nord, mentre que se situarà per sobre de 1.200 en la meitat sud.

Quant a les temperatures, continuaran el descens que han iniciat aquesta primera setmana de l’any, baixant sobretot al Cantàbric, la zona centre, l’est de la Península i les Balears entre sis i deu graus respecte al dia anterior. En algunes zones de l’extrem nord i del terç oriental podrien baixar més de deu graus respecte a les d’aquest dimarts, cosa que podria ser «un descens extraordinari», en paraules del portaveu.

Dimecres al matí també hi haurà gelades a bona part de l’extrem nord i est, i durant el dia l’ambient serà fred amb temperatures màximes a tota la Meseta d’entre cinc i deu graus; entre 10 i 15 graus al Cantàbric, l’interior d’Andalusia i Extremadura, i d’entre 15 i 18 graus a les regions mediterrànies.

Del Campo ha incidit que, d’aquesta manera, les temperatures seran ja «normals» per a aquesta època arreu del país, tot i que «una mica més baixes del normal» a l’interior de la meitat nord.

Reis amb temperatures sota zero

D’altra banda, el dijous 6 de gener, dia de Reis, les temperatures nocturnes continuaran baixant, hi haurà gelades en bona part de l’interior i fins i tot al sud-oest peninsular. Per exemple, en ciutats com Terol i Sòria arribaran als sis graus sota zero, i estaran entre tres i cinc graus sota zero en ciutats com Pamplona, Vitòria, Osca i Lleida. «Fins i tot podria gelar a prop de la costa basca, com a Bilbao, on es podria baixar fins a un grau sota zero», ha avisat el portaveu.

Les temperatures diürnes, no obstant, pujaran al Cantàbric i a la meitat occidental, sense variar gaire a la resta de la Península, amb la qual cosa dijous, segons Del Campo, es podria considerar com a «normal» per les temperatures i l’ambient fred arreu del país, «propi de l’època».

Les precipitacions es produiran aquest dijous de manera «ocasional i dispersa» a Galícia, el Cantàbric i el Pirineu, sense que es descartin en zones muntanyoses del centre i el sud-est, però amb tendència «a remetre», mentre que serà un «dia estable, amb cel poc ennuvolat a la resta del territori i sense pluges en general».

Quant a la cota de neu, dijous baixarà una mica més al Pirineu, situant-se cap als 700 metres, mentre que a la resta pujarà entre uns 1.000 i 1.200 metres a uns 1.400. A més, continuarà bufant el vent intensament al nord-est peninsular i a les Balears, així com en punts del Cantàbric, segons ha indicat el portaveu de Aemet.

De cara al final de la setmana, Del Campo afegeix que «el més probable és que domini la situació anticiclònica, sense pluges». També, continuaran les gelades nocturnes, tot i que la tendència «general» serà que pugin les temperatures, però amb «valors propis de l’època de l’any».

En el cas de les illes Canàries, a partir de dimecres es restablirà el règim d’alisis que deixarà núvols abundants i pluges al nord de les illes de més relleu dimecres i dijous, així com unes temperatures amb valors normals per a les dates. La situació de vents alisis probablement es prolongarà un parell de dies més, conclou la Aemet.