El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha registrat temperatures rècord aquests dies. En 40 de les 153 estacions automàtiques amb més de 10 anys de dades s'han batut rècords de temperatura màxima entre dilluns i dimecres pel vent de ponent en zones del litoral i prelitoral, i de dimarts a divendres en 23 s'ha mesurat la temperatura mínima més alta en un mes de desembre, sobretot a cotes mitjanes i altes del Pirineu i Prepirineu.

La inversió tèrmica ha provocat glaçades en algunes valls i fondalades i temperatures de més de 15 graus en les muntanyes properes. A Barcelona, aquest dissabte 1 de gener hi ha hagut 5,7 graus de mínima a la zona universitària de la Diagonal, i 16,1 a l'Observatori Fabra, a dalt del Tibidabo.

Així, per exemple s'ha arribat a màximes de 24,9 graus a Alcanar (Montsià), superant un rècord del 1999; als 22,6 de Girona, superant la marca del 2010; als 21,2 a Seròs (Segrià), per sobre del rècord del 2017; i als 21,8 al Prat de Llobregat, també per sobre del 2017.

En zones mitjanes i altes, s'han superat els 12 graus i fins a 17 en punts de la Cerdanya, la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Montseny, superant marques del 2011 en algun cas.

Les mínimes de rècord s'han donat en llocs com Tarragona, amb 15,1 graus, per sobre del rècord del 2019; al Raval de Barcelona, amb 15 graus, superant el 2012; 15,8 a Portbou (Alt Empordà), trencant el rècord del 1998; i zones altes del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Val d'Aran, el Ripollès i el Berguedà, amb mínimes de 5 a 12 graus i superant rècords del 2008 i 2012.