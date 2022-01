Els Mossos d'Esquadra han detectat durant la nit de Cap d'Any 25 festes il·legals en diversos punts de Catalunya, que han dissolt sense incidències. La policia ha aixecat un total de 69 actes als organitzadors per incomplir les restriccions per la pandèmia. Una de les trobades il·legals ha estat una orgia a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental), que congregava unes 70 persones.

La policia local de la població va aixecar una acta per incompliment de les restriccions contra la covid-19, segons avança El Mundo i ha confirmat l'ACN. El cos municipal de Lliçà ho va comunicar als Mossos. La casa havia estat llogada amb el coneixement de la propietària i la trobada es va descobrir quan dos dels participants es van equivocar d'adreça, segons el rotatiu

El dispositiu especial del cos i les policies locals ha permès detenir 53 persones, de les quals 23 són per delictes contra el patrimoni i 14 per violència masclista. S'han fet 43 controls d'alcoholèmia i drogues.

Un 10% més de trucades d'emergència

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 3.356 trucades durant la nit de Cap d'Any i fins aquest dissabte a les nou del matí, una xifra que suposa un augment del 10,2% respecte fa un any. Un total de 2.465 incidents han estat relacionats amb la celebració de la festa. El 35,4% de les trucades (1.188) han estat per avisar d’actuacions incíviques; el 21,6% (724 trucades) per requerir assistència sanitària; el 17% (571) per baralles, amenaces, etc; mentre que el 10,6% (355) per problemes de seguretat ciutadana, i el 2,9% (97) per incendis i rescats.

Per demarcacions, el 77,5% de les trucades s'han fet des de Barcelona (2.601), seguit de Tarragona (9,2% amb 310 trucades), Girona (8,6% amb 289) i Lleida (4,6% amb 155). Per municipis, la capital catalana ha concentrat el 39,8% de les trucades (1.337). La franja horària en què s’han rebut més trucades per incidents vinculats a la celebració de Cap d’Any ha estat entre la una i les dues de la matinada, en la qual s’han atès 510 trucades.

El conseller Joan Ignasi Elena ha destacat l’alt compliment de la normativa i ha volgut agrair a la ciutadania el seu comportament "novament exemplar". Elena també ha posat en valor la tasca del dispositiu de Mossos d’Esquadra i policies locals i de tots els professionals de la seguretat pública de Catalunya, que s’han coordinat "de forma efectiva per a dur a terme una tasca preventiva molt valuosa".