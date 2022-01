Un total de 135 persones han perdut la vida en 127 accidents de trànsit a la zona interurbana de Catalunya el 2021, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Això suposa un descens del 23% en el nombre de víctimes mortals respecte el 2019.

Amb tot, és superior als 105 morts del 2020, un any marcat pel confinament pandèmic. Del total de víctimes mortals, el 47% són de col·lectius vulnerables: 46 motoristes, 4 ciclistes i 14 vianants, mentre que en el mateix període de 2019 havien mort 49 motoristes, 9 ciclistes i 12 vianants.

Les dades de sinistralitat també indiquen que la meitat de les víctimes mortals han perdut la vida en cap de setmana o festiu i que 8 de cada 10 morts són homes.

Per demarcacions, la mortalitat a Girona i Lleida ha augmentat. Durant la nit de Cap d’Any no s’ha registrat cap mort a la xarxa viària interurbana catalana ni hi ha hagut cap accident greu.

Amb tot, el cos policial adverteix que la boira intensa es manté en alguns trams de l’AP-2 (Castelldans-Soses) i de l’A-2 (Bellpuig-Soses), així com també a la C-35 (Vidreres-Llagostera). De fet, només aquest divendres es van produir tres accidents múltiples que van causar tres morts i diversos ferits a l'autopista AP-2 al seu pas per les Garrigues, en una zona amb molta boira.