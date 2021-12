CCOO i UGT han exigit a la Generalitat que pacti el desenvolupament de la paga al personal de neteja dels centres sanitaris i sociosanitaris anunciada pel Govern. Els sindicats han insistit que cal concretar i fer efectiva aquesta mesura. A més, volen que els sindicats més representatius puguin participar i acordar la quantia, el pagament i altres qüestions que se'n puguin derivar.

Per això, han sol·licitat una reunió a la Generalitat amb caràcter imminent. En aquesta també volen concretar qui rebrà la paga, ja que apunten que hi ha hagut molt personal contractat només per a treballs de covid que ja no presten els seus serveis.

CCOO i UGT han reivindicat que les treballadores de la neteja dels centres sanitaris i sociosantiaris han estat a la primera línia de la pandèmia però tot i això, "invisibles" per a l'administració. Han lamentat que aquesta ha tingut una actitud de "classisme institucional" i ha reivindicat que la paga és un element de justícia social.