El Procicat està redactant el detall de la resolució que implementarà les restriccions del Govern per als quinze dies vinents. Tal com ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, la resolució s'entrarà dimecres al matí al TSJC per tal que avali les mesures, que inclouen limitacions als aforaments i les reunions, i el toc de queda.

El Govern aplicarà de nou un toc de queda des del divendres si ho aprova el TSJC Plaja, però, s'ha mostrat «confiada» que el TSJC avalarà les mesures, malgrat la seva duresa. «Estan justificades i tenen fonaments jurídics. No contemplem que les denegui», ha dit. La portaveu, a més, ha detallat que el toc de queda que demana el Govern no serà aplicable a tot Catalunya, sinó als municipis de més de 10.000 habitats i una incidència superior a 250 casos per cada 100.000 habitants.