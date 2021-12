El president de la Generalitat, Pere Aragonès, traslladarà en la propera conferència de presidents les decisions que prengui Catalunya dilluns i dimarts en el marc de la comissió delegada per la covid-19 i en el Consell Executiu.

Aragonès prendrà part en la trobada per demanar també es mantingui el fons covid per al 2022 i també per reclamar "claredat" envers la ciutadania en tot el que té a veure amb la pandèmia per part del govern espanyol.

La Generalitat ha manifestat a l'executiu espanyol que hagués preferit no haver d'esperar fins dimecres a la tarda per celebrar la trobada de presidenta, donada la proximitat de les festes de Nadal.

Presidència encara està pendent de conèixer els detalls i l'ordre del dia de la convocatòria, però espera que sigui una reunió de treball "útil" i poder decidir "coordinadament".