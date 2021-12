La Fundació Amics de la Gent Gran alerta de la solitud dels avis aquest Nadal després de suspendre els seus tradicionals dinars a partir d'aquest cap de setmana. La situació de la pandèmia ha obligat a ajornar 16 de les 24 trobades programades arreu del territori. D'aquesta forma, només s'han pogut celebrar 8 dinars, mentre que la resta es faran de cara a la primavera.

Tal com ha explicat el director de la fundació, Albert Quiles, la prioritat és "garantir la seguretat" dels usuaris. "La prudència és important", ha insistit. La resta d'activitats es mantenen en una nova edició de la campanya de captació de fons enfocada a sensibilitzar la ciutadania sobre la soledat que patiran moltes persones grans durant les festes.

Durant els mesos de novembre i desembre la fundació ja ha reforçat la seva acció social posant el focus en les festes nadalenques. Així ho ha explicat Quiles, recordant que aquesta època de l'any és d'allò més dura per a tots aquells que no tenen a les persones que estimen, o bé no disposen d'un cercle social prou consolidat. "És un moment en què la gent gran pensa més i es tenen més presents les absències", ha apuntat.

El director de la fundació també ha assenyalat que es tracta d'una situació similar a la que va viure la població general en el moment de confinament més dur, just a l'inici de la pandèmia. "Les persones grans que pateixen soledat ja estaven confinades socialment i no se les ha tingut en compte, no hem treballat prou per ser una societat inclusiva", ha lamentat.

A diferència del 2020, quan l'entitat no va poder fer pràcticament res, més enllà de fer arribar els lots a casa dels usuaris, enguany s'ha fet un salt cap endavant i s'ha pogut ampliar les propostes per aquest mes, Així, tot i l'ajornament dels dinars, Quiles ha subratllat que Nadal "no es cancel·la" i que es duran a terme diverses activitats.

Així, ja s'han començat a repartir els lots de Nadal a cadascuna de les persones grans que formen part de l'entitat a través de les seves persones voluntàries. D'altra banda, s'ha reforçat l'acompanyament i el suport psicològic telefònic, realitzant més trucades durant aquestes dates.

Finalment, s'han programat unes trobades en petit format – amb unes 6 o 7 persones com a màxim – per dur a terme activitats festives, com per exemple anar a veure la il·luminació, o bé fer una visita als pessebres, seguint totes les mesures de seguretat necessàries. "Estem més que mai al costat de les persones d'edat avançada, però la part més grupal queda ajornada", ha afirmat.

Més de 30 anys arreu del territori

El director d'Amics de la Gent Gran ha explicat que la iniciativa de Nadal es porta realitzant des del 1987, abocant un esforç "més gran" per Nadal per poder oferir un major acompanyament a totes aquelles persones que ho necessiten.

Actualment, l'entitat té uns 2.000 usuaris arreu de Catalunya i 2.000 voluntaris que els donen atenció. La principal activitat es concentra a Barcelona i la seva àrea metropolitana, però també es treballa intensament a les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida.

Quiles ha destacat que durant els darrers 21 mesos – coincidint amb la pandèmia de la covid - les demandes han crescut notablement, ja que els escenaris s'han anat fent "més complexos" i hi ha més persones que es troben en una situació de vulnerabilitat."Parlem de fragilitat social, persones que no tenen vincles, o en tenen de molt febles", ha explicat, "passen per situacions que no poden compartir amb ningú del seu entorn i per això els voluntaris esdevenen referents de confiança que els poden acompanyar emocionalment i psicològicament".

Pel que fa al perfil més habitual, segons dades del 2020, tres de cada quatre persones que atén la fundació són dones d'una mitjana d'edat de 85 anys, amb dificultats de mobilitat i amb una pensió mitjana o baixa, un fet que a vegades els impossibilita accedir a una oferta d'oci, o bé a determinats serveis.

"Viure la vida el millor possible"

La Leonor Falcó és una de les usuàries de la Fundació Amics de la Gent Gran que participa en la majoria d'esdeveniments que es fan, no només per Nadal, sinó també la resta de l'any. De 86 anys, el seu marit va morir fa un temps i no disposa d'una connexió propera amb cap familiar, així que viu sola en un pis a Barcelona. Després de trucar a l'entitat i reunir-se amb dues de les seves voluntàries va decidir que l'interessava.

"No eren llàgrimes, tristesa, ni problemes, tot això no m'interessava, i per això ja de primeres em va agradar", assegura. De fet, una de les darreres excursions en les quals va participar va ser al Montseny, allà, assegura, va constatar que els voluntaris són "amables" i "afectuosos", i valora el "bon tracte" envers la gent gran que participa."M'agrada i necessito la gent, dies enrere em van enviar tres senyores amb les quals vam berenar", diu.

D'altra banda, rep trucades que de vegades "la fan anar de bòlit", i relata que tenen xerrades d'allò més llargues.

També creu que un dels motius que a vegades frena a una persona que es troba en la seva situació, a l'hora de trucar i demanar ajuda, és la vergonya, per això remarca la importància de fer-ho quan es necessiti. En aquest sentit, valora la companyia, assegurant que la gent gran ha de poder viure la vida "el millor possible". "No m'agrada la gent pessimista", conclou.