Els interns dels centres de justícia juvenil del Departament de Justícia han col·laborat aquest any amb La Marató, dedicada a la salut mental, a través de la venda de productes elaborats en els tallers ocupacionals del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Els joves han fet diversos objectes de caràcter nadalenc, que es venen a la Fira de Nadal de Monistrol de Montserrat.

Des de les aules de soldadura, jardineria, pintura i construcció que el CIRE té als centres de justícia juvenil han sortit productes com ara corones i centres de flors, figuretes decoratives del Quixot, espelmes, objectes de fusta, arbres de Nadal o tions caracteritzats, elaborats amb troncs i material reciclat, així com figuretes decoratives de metall.

L’associació Mon Món, entitat col·laboradora del municipi, s’ha encarregat de muntar una parada a la fira per vendre-hi els productes. Tots els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató.

Tots els joves que estan interns en centres educatius de justícia juvenil per haver comès un delicte participen en un programa individualitzat que diversos professionals han dissenyat a partir de les seves necessitats. Dins d’aquests centres, els menors segueixen diversos itineraris educatius enfocats a la reinserció social: tots els joves estan escolaritzats en el nivell que els correspon.

La reinserció en la societat passa també per la formació ocupacional, perquè quan surtin puguin tenir oportunitats laborals en diversos àmbits. A través dels tallers ocupacionals i formatius del CIRE aprenen jardineria, soldadura, electricitat, hostaleria i cuina.

A Catalunya hi ha set centres de justícia juvenil, situats arreu del territori: Can Llupià (Barcelona), Montilivi (Girona), El Segre (Lleida), Folch i Torres (Granollers), L’Alzina (Palau Solità i Plegamants), Oriol Badia (Guardiola de Font-rubí) i Els Til·lers (Mollet del Vallès). L’internament en un centre educatiu és una mesura judicial reservada com a últim recurs i s’imposa per als delictes més greus.

Només el 9,5% dels joves i menors que passen per la justícia juvenil acaben internats en aquests centres. La gran majoria (prop d’un 50%) compleixen mesures judicials en el medi obert, com ara la llibertat vigilada, les tasques socioeducatives o les prestacions en benefici de la comunitat. La taxa de reinserció en el conjunt de la justícia juvenil és del 70 %, set de cada deu menors no tornen a delinquir.