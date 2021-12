Un total de 1.448 persones voluntàries participaran a l’edició 2021 de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que se celebra el diumenge, després que el Departament de Drets Socials s’hagi encarregat de la seva inscripció i formació, així com de la organització durant l’esdeveniment. A més de fer l’atenció telefònica per a la recollida de donacions, s’encarreguen d’atendre els convidats, de preparar els àpats per als voluntàries, i de mantenir l’ordre a través de circuits interns de desplaçament, entre altres tasques.

Els voluntaris i voluntàries es reparteixen entre les quatre seus presencials: 985 al Recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona, 236 a Fira de Girona, 67 a la Universitat de Lleida i 160 al Port de Tarragona. En la inscripció s’ha prioritzat que puguin participar les persones que el 2020 tenien una plaça però finalment no van poder formar-ne part a causa de la pandèmia.

Aquest any s’ha realitzat un treball intensiu per l’adaptació de les seus telefòniques a les mesures de seguretat per la covid-19. S’han revisat els horaris, els espais, circuits i les tasques de les persones voluntàries. Així, s’ha reduït el nombre de persones a les seus, on no se supera el 50% de l’ocupació per poder mantenir les distàncies, i es fan torns per evitar cues i aglomeracions. Igual que l’any passat, s’ha canviat el servei de menjador per un pícnic que es lliura a la sortida, entre altres canvis.