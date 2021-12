Els naixements a Espanya han experimentat una caiguda d'un 3% fins a l'octubre d'aquest any, pel que fa al mateix període del 2020. Concretament, dotze comunitats autònomes han experimentat una caiguda en la taxa de natalitat, i la Comunitat de Madrid i Catalunya encapçalen la caiguda de naixements en termes absoluts aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Del gener a l'octubre del 2021 han nascut a Espanya 281.712 nens, xifra que suposa 8.742 menys -un 3% menys- que en el mateix interval de temps del 2020.

Per anys, els naixements a Espanya durant els 10 primers mesos de cada any registren una tendència constant a la baixa i se situen en 281.712 al 2021; 290.454 al 2020; 299.944 al 2019; 309.794 al 2018; 326.249 al 2017 i 342.610 al 2016.

Comunitat de Madrid i Catalunya, on hi ha més caiguda

Per comunitats autònomes, la caiguda més important aquest 2021 quant a naixements és a la Comunitat de Madrid, on van néixer en els deu primers mesos de l'any passat 45.167 nens i aquest 2021, 42.259 fins a l'octubre. És a dir, aquest any han nascut 2.908 nens menys a la capital.

Així mateix, a Catalunya també ha disminuït el nombre de naixements el 2021. En concret, s'han registrat 48.215 naixements durant els deu primers mesos d'aquest any, 1.570 nens menys que el 2020, en què van néixer 49.785 nens.

La Comunitat Valenciana també ha experimentat un descens en la taxa de natalitat aquest any, on han nascut 826 nens menys que el 2020, quan en van néixer 30.521.

Seguint la tendència a la baixa en naixements hi ha Castella i Lleó, on han nascut 818 nens menys que el 2020, quan en van néixer 11.677. El segueix el País Basc, on aquest any han nascut 11.928 nens, davant els 12.635 que van néixer el 2020 --un descens de 707 nens--; Castella-la Manxa també ha vist minvar la taxa de natalitat aquest any, on han nascut 579 nens menys que el 2020, quan en van néixer 12.607.

Les Canàries també reflecteixen un descens en naixements durant els deu primers mesos del 2021, on han nascut 10.621 nens davant els 11.157 que van néixer en el mateix període del 2020. És a dir, 536 nens menys. Així mateix, Galícia ha vist aquest any decréixer la taxa de natalitat, atès que al 2021 han nascut 474 nens menys que el 2020, quan van néixer 12.943 nens.

Més allunyades d'aquestes xifres però també amb tendència a la baixa quant a natalitat, se situen la Rioja, on han nascut 232 nens menys que el 2020, quan en van néixer 1.967; Extremadura, on han nascut al 2021 6.032 nens davant els 6.243 de l'any passat, una diferència de 211 nens; les Balears, que ha registrat una xifra de 133 nens menys que el 2020, quan van néixer 8.027 nens; i, finalment, Astúries, on també han descendit lleugerament els naixements en 62 nens aquest 2021 en què han nascut 3.976 nadons.

Pugen lleugerament els naixements

No obstant això, malgrat les xifres a la baixa que ha experimentat Espanya com a país, hi ha hagut comunitats on han pujat lleugerament els naixements com és el cas d'Aragó, on han nascut aquest any 8.257 nens, 563 més que el 2020 quan en van néixer 7.694 (del gener a l'octubre).

El segueix la Regió de Múrcia, on aquest any han nascut 378 nadons més que el 2020 quan en van néixer 11.112. A Cantàbria també han nascut 66 nens més. És a dir, al 2021 la xifra de naixements en aquesta comunitat és de 2.970, atès que el 2020 van néixer 2.904 nens.

En aquesta línia creixent de naixements se situen finalment les comunitats de Navarra, on han nascut en els deu primers mesos d'aquest any 49 nens més que el 2020, any en què van néixer 4.274 nadons, i Andalusia, on pràcticament la xifra ha estat invariable pel que fa al 2020, perquè només han nascut 2 nens més que el 2020, quan van néixer 55.627 nens, la comunitat autònoma on més nens han nascut aquest 2021.