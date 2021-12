La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha retret a ERC que no hi hagi "consens" per tirar endavant la llei de l'audiovisual de Catalunya. "La llengua és un tema de país i no hi pot haver cap negociació partidista que pugui posar-la en perill", ha dit Borràs en un acte de JxCat al districte d'Horta-Guinardó. Borràs ha explicat que divendres la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va demanar a la Junta de Portaveus incloure al proper ple el debat de la nova llei de l'audiovisual catalana, però la proposta no va tenir els vots necessaris per tirar endavant. ERC i comuns hi van votar en contra. Després de tot, la presidenta del Parlament ha reclamat "unitat" amb el català i ha criticat que es "mercadegi" amb la llengua.

"Quan no anem junts guanyen els altres, els que ens volen dividits", ha avisat Borràs als partits independentistes. "Mentrestant la llengua la tenim com la tenim", ha lamentat. Per la seva banda, el diputat Pep Riera també ha defensat la llei catalana de l'audiovisual. "No té cap sentit supeditar-nos només al que pugui dir la llei espanyola", ha apuntat. En aquesta línia, ha demanat que el Parlament exerceixi "la poca sobirania" que té en aquesta matèria per tal de tirar endavant una normativa d'àmbit català. Immersió a les escoles Borràs també s'ha referit a la immersió lingüística a les escoles. "Els tribunals no poden venir a canviar el que és el consens enorme dels partits polítics", ha apuntat. La presidenta del Parlament ha defensat el català com a "columna vertebral de la nació" i ha assegurat que hi ha un "intent absolut d'acabar" amb la llengua per part de l'Estat. "Increïblement frustrats" amb la independència A l'acte també hi ha participat la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, qui ha assegurat que la formació no està satisfeta amb el full de ruta independentista. "Estem increïblement frustrats del poc que avancem cap a la independència", ha dit Artadi. Així mateix, ha assegurat que "tots els partits polítics", inclòs JxCat, "han de prendre nota". "Necessitem els partits polítics i les institucions a l'alçada", ha dit la vicepresidenta del partit referint-se a la "majoria" del 52%. Així mateix, Borràs ha demanat "fer valer" el resultat "històric" que van treure els partits independentistes en les eleccions del 14-F. "La gent que va votar independència no ha deixat d'existir i la majoria independentista no està trencada", ha defensat.