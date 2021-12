La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha anunciat que el Consell d'Europa revisarà si la decisió del Suprem sobre la immersió lingüística vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM). Alsina va enviar una carta a la presidenta del comitè del CELROM per denunciar aquest nou "atac judicial" al català i ja ha rebut resposta.

"En la propera revisió es miraran amb lupa aquest fet i decidiran si hi ha hagut una altra vulneració de la Carta Europea per part d'Espanya, que l'ha ratificat i incomplert sistemàticament", ha apuntat la consellera d'Acció Exterior en declaracions al 'Més 3\/24'. "La dimensió europea del conflicte és rellevant i cal no oblidar-la", ha assenyalat Alsina.

"En determinats moments, portar aquest conflicte lingüístic a Europa ens ajuda", ha reflexionat en veu alta la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, que ha recordat que el català és la tretzena llengua més parlada a la Unió Europea i que hi ha onze llengües menys parlades que ja estan oficialitzades. "És important per veure quina és la magnitud de la tragèdia", ha apuntat Alsina.

"La immersió és un model d'amplíssim consens tant a nivell polític com social i una línia vermella que aquest Govern no està disposat que es creui. La decisió judicial és molt greu", ha sentenciat la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert.