El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat no fer sopars d'empresa per Nadal per evitar contagis de la Covid-19, que preveu que continuïn creixent almenys en els propers deu dies. "Clarament [és millor no fer sopars de Nadal]", ha afirmat a TV3. En espera de com evoluciona la situació, sobretot tenint en compte la interacció del pont de desembre, no s'ha oposat a fer els àpats en família per les festes perquè s'ha de "normalitzar el màxim possible" el Nadal.

Sobre la vacunació als infants de 5 a 11 anys, Argimon ha descartat ara com ara demanar el certificat covid en aquest grup. El conseller ha afirmat que la prioritat de Salut són les terceres dosis en majors de 60 i ha donat per fet que se n'acabarà posant a tota la població.