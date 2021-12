El Departament de Salut ha declarat 38 ingressats més per covid-19 a Catalunya (833) i 14 crítics més a l'UCI (189). En paral·lel, l'Rt puja tres centèsimes, fins a 1,33, mentre que el risc de rebrot creix 24 punts i és de 476. Salut ha declarat 3.738 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 979.376. En les darreres 24 hores s'han notificat 21 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.183 defuncions. El 7,4% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 354,94 a 367,05, mentre que a 7 dies ho fa de 207,05 212,21.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 16.559, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 12.082. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 164.422 PCR i 107.863 tests d'antígens, dels quals el 7,40% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (6,18%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,65 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.063.209 casos, dels quals 979.376 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 21 més en les darreres hores i la xifra és de 24.183 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 28 de novembre i el 4 de desembre s'han declarat 49 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 34. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 722 persones; la setmana del 21 al 27 de novembre, n'hi havia 630.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.997 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 40 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.999. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.265 persones, cap més en les últimes hores.

Regió de Girona: baixa la positivitat al 9,76%

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 109.654 (+667) i 114.115 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.311 persones, dues més que fa un dia.

El risc de rebrot puja a 589 (+16) i l'Rt es manté a 1,20. La incidència a set dies és de 269. El 9,76% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 99 persones ingressades en aquesta regió (+1).

31.159 noves dosis administrades a Catalunya en 24 hores

Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.090.812 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 3.348 més que en l'anterior balanç, i 5.300.318 segones dosis, 3.975 més. En paral·lel, ja s'han administrat 855.108 terceres dosis, 23.836 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.980.172 persones, 2.225 més que fa 24 hores.

El 75,3% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que el 76,9% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys -la que es pot vacunar-, el 84,5% té la pauta completa, mentre que el 86,3% té almenys una dosi.

Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,8% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93,7% dels de 70 a 79 anys; el 90,2% dels de 66 a 69; el 89,5% dels de 60 a 65 anys; el 88% dels de 50 a 59; el 84,7% dels de 45 a 49 anys; el 80,9% dels de 40 a 44 anys; el 75,6% dels de 35 a 39 anys; el 70,6% dels de 30 a 34; el 71,7% dels de 20 a 29; el 81,9% dels de 16 a 19, i el 74,4% dels de 12 a 15 anys.