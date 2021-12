El líder del PSC, Salvador Illa, ha alertat que la retirada de la defensa jurídica als Mossos d'Esquadra suposa "un missatge letal" per als agents i ha advertit que "si no es corregeix, tindrà conseqüències negatives per a tothom". Així ho ha expressat en una entrevista a l'ACN, on ha reclamat cessar el responsable d'aquesta decisió, que no creu que sigui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i que es "reverteixi". De fet, no descarta emprendre cap acció i ha garantit que en farà seguiment polític "en totes les dimensions". El dirigent dels socialistes catalans creu que aquest fet ve "condicionat pel tracte amb la CUP" i ha acusat l'executiu de posar els agents com a "moneda de canvi".

La setmana passada, la Generalitat es va retirar de la causa contra set persones que el 30 de gener del 2018 van protestar al Parc de la Ciutadella contra la investidura fallida de l'aleshores candidat de JxCat, Carles Puigdemont. Aleshores, el tribunal va donar 15 dies naturals als mossos lesionats perquè es busquessin nou advocat per celebrar una nova data per celebrar la vista, que es va veure ajornada per la decisió de la Generalitat. Illa ha admès que està "molt decebut" amb el president, Pere Aragonès, per com li va respondre en la darrera sessió de control al Govern, al Parlament, quan va preguntar sobre aquesta qüestió. Aragonès va recordar que no es tracta d'una defensa d'uns mossos sinó d'acusacions "febles, sense identificar contra qui van i sense lesions". "Confon les coses", li va etzibar a Illa.

El dirigent socialista ha insistit que la retirada de la defensa jurídica als agents "no té precedents" i que deixa els dotze mossos "indefensos": "És un missatge molt equivocat, i m'avergonyeix com a català que això ho faci el meu Govern". I va més enllà, ja que creu que aquesta decisió "tindrà conseqüències negatives per a tothom". "Un col·lectiu que se sent indefens per part de qui té obligacions de defensa [la Generalitat], és normal que reaccioni i es plantegi què fa", ha exposat Illa, deixant oberta la possibilitat que els policies puguin replantejar-se la seva tasca en segons quines situacions.D'altra banda, Illa ha denunciat que el Departament d'Interior no ha tramitat les actes aixecades pels Mossos d'Esquadra en manifestacions durant el 2020 i 2021.

"Retirar la defensa jurídica i no tramitar les actes és incrustar el principi de desconfiança en els agents de l'autoritat, i nosaltres treballarem per revertir-ho", ha afegit Illa

Darrerament, els socialistes han revisat 'in situ' a la conselleria els expedients oberts durant aquest període i lamenten que hi ha actes no tramitades amb agressions a agents que "han quedat tancades a un calaix i el Govern no l'ha obert". Segons les dades del partit, s'han aixecat 1,7 actes cada dia: "És que la Generalitat no té el personal per tramitar 1,7 actes? Per què se n'han tramitat zero?", ha denunciat.

Finalment, ha instat el Govern a passar "del principi de desconfiança" que creu que sobrevola als Mossos al principi de confiança. "Retirar la defensa jurídica i no tramitar les actes és incrustar el principi de desconfiança en els agents de l'autoritat, i nosaltres treballarem per revertir-ho", ha afegit. Preguntat per si pensava dur-ho als tribunals, Illa ha reconegut que això no li agrada, i que el seu àmbit és l'acció política, però no ha descartat cap opció.