La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) urgeix el Govern a millorar el sistema de validació del passaport covid. Després dels primers dies de funcionament, el sector afirma que el sistema actual es col·lapsa en hores punta perquè genera un important trànsit de dades molt concentrat en determinades franges del dia. Això passa de 8.30 h a 9.30 h, de 13 h a 15 h i les nits del cap de setmana i vigília de festius, sobretot entre 21.30 h i 22.30 h, segons dades recollides per la patronal. En declaracions a l'ACN, el president de la Fecasarm, Joaquim Boades, reclama el llançament d'una aplicació i que la validació no s'hagi de fer via web per tal de reduir el volum de dades del sistema.

Amb tot, però, Joanquim Boadas veu amb bons ulls la mesura, ja que amb la implantació del passaport covid, s'eviten restriccions més severes per al sector de la restauració i l'oci nocturn i, de retruc, propicia també que més gent en vacuni. Tota mesura en aquesta direcció, assegura, és benvinguda.El president de la patronal, a més, afirma que el sector està "perfectament conscienciat" sobre la necessitat d'exigir el passaport covid a tots els clients i creu que aquesta obligatorietat s'hauria de fer extensiva també a altres sectors o espais públics, com es fa ja a països com Itàlia."La gent fa altres activitats on també es produeixen contactes i no s'ha de criminalitzar només un sector, apunta Boadas. El president de la Fecasarm recorda que la restauració ha estat "pionera" en implantar aquesta mesura i està fent una feina "importantíssima" de creació d'espais segurs.En aquest sentit, Boadas també demana que els controls aleatoris que comença a fer la policia per garantir el compliment d'exigència del passaport covid no serveixi per posar el focus encara més en un sector que està fent bé les coses. No s'hi oposa, però avisa que aquests controls no han d'assenyalar el sector com "el dolent de la pel·lícula".Per evitar aquesta diferenciació entre sectors i afavorir encara més a la generació d'espais segurs, des de la Fecasarm veurien també amb bons ulls la implantació de la vacuna obligatòria.