El Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat aquest dimarts una campanya de conscienciació per mostrar la fragilitat dels ciclistes i reduir-ne la sinistralitat. Amb el lema "Evitem-ho", l'acció té una doble vessant, ja que es dirigeix tant als usuaris de la bicicleta perquè tinguin més percepció de risc i consciència de la vulnerabilitat com als conductors de vehicles motoritzats, de qui s'espera que augmentin el respecte i la col·laboració. Segons indica l'ens en un comunicat, l'objectiu és arribar a la xifra de 0 ciclistes morts a les carreteres en un futur no gaire llunyà. Des del 2010, 81 usuaris de la bicicleta han mort per un accident mentre circulaven i 641 han estat ferits de gravetat.

✋🏼 La responsabilitat compartida i una convivència respectuosa són imprescindibles per prevenir els accidents de ciclistes. Evitar-ho és responsabilitat de tothom. pic.twitter.com/SOrS0Tq70Z — Trànsit (@transit) 7 de diciembre de 2021 En la immensa majoria de casos, a més, els sinistres que acaben amb víctimes mortals impliquen una col·lisió entre la bicicleta i un altre vehicle, recorda el Servei Català de Trànsit. Totes les morts dels últims tres anys, de fet, han estat així a excepció d'un cas del 2020 en què el ciclista va ser l'únic implicat. Aquest 2021 han perdut la vida quatre ciclistes. L'any anterior, van ser nou. I el 2019 també nou ciclistes van morir a la carretera. Amb la campanya engegada durant aquest pont de la Constitució es pretén apel·lar a la responsabilitat compartida i a la convivència respectuosa, remarca el comunicat. Per aconseguir-ho, a més, es vol mostrar que darrere dels accidents de trànsit s'arrosseguen unes seqüeles inesborrables. L'anunci que es retransmetrà en televisions, cinemes, mitjans digital i xarxes socials entrellaça les dues perspectives d'un accident en què va morir un ciclista. Basat en un fet real i rodat amb actors, es busca explicar les dues cares dels implicats en la seguretat viària al voltant dels ciclistes. En definitiva, es vol transmetre que la fragilitat del col·lectiu fa que paguin molt car tant un error seu com una negligència del conductor d'un vehicle a motor.