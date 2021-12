El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que la Constitució Espanyola està "obsoleta" i que "l'única cosa que fa és reafirmar les posicions independentistes". Aragonès assenyala que la carta magna "limita les aspiracions" de Catalunya i creu que suposa "un pany per tancar el futur del país". "El Govern no vol cap reforma de la Constitució Espanyola, el que vol és una Constitució Catalana, que és el que ens cal pel nostre país", remarca. Aragonès diu que el que cal és "culminar amb èxit" el procés d'independència a través d'un referèndum d'autodeterminació "que sigui reconegut i en el que es pugui aplicar el resultat". "En això estem treballant, perquè és la manera de resoldre el conflicte que tenim amb l'Estat", ha assenyalat.

El president de la Generalitat considera doncs que aquest 6 de desembre "no hi ha res a celebrar" i aposta per "reforçar les majories internes" a Catalunya que estiguin a favor d'una solució política. "Avui recordem més que mai que el que ens cal és una constitució pròpia pel nostre país", ha conclòs. Pere Aragonès ha fet aquestes declaracions en una visita a la Bisbal d'Empordà, on ha signat el llibre d'honor a l'Ajuntament. Posteriorment ha visitat el museu Terracota de ceràmica i ha passejat per les botigues del carrer l'Aigüeta, que venen productes d'aquest material.