El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha indicat que la variant òmicron "no tindrà una incidència important" en la sisena onada de la pandèmia. Després dels dos casos de la nova variant detectats a Catalunya el dijous passat, el conseller ha explicat que hi ha altres casos en estudi però avisa que "són molt puntuals". Així doncs, ha donat per fet que la sisena onada "l'estem passant i la passarem amb casos de la variant delta". Des d'Àger (Noguera), també ha fet una "valoració positiva" dels primers dies d'ús del certificat covid per accedir a la restauració, gimnasos i residències, perquè "està funcionant amb normalitat". Tot i això, ha alertat que en les properes setmanes els casos confirmats es doblaran i arribaran als 30.000.