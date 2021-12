Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta per un nou episodi de fort vent a Catalunya a partir de la propera matinada, durant tot el diumenge i fins dilluns. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les ratxes més intenses es produiran a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i sud de la Catalunya Central.

Tot i això, el llindar de vent també es podria superar a moltes comarques de la demarcació de Lleida, Terres de l'Ebre, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. En paral·lel, la nevada pot ser abundant al Pirineu (especialment a l'Aran) amb acumulacions de més de 20 centímetres a la cota 1.200 i baixant a 800 metres. En aquestes zones, i sobretot a les cotes més altes, es produirà el fenomen del torb.

En aquest cap de setmana de molta mobilitat pel pont de la Puríssima, Protecció Civil reclama extremar les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l'aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres.

A nivell urbà, Protecció Civil avisa de la possible caiguda d'elements estructurals, decoracions nadalenques o altres objectes que hi pugui haver en façanes i balcons. A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Pel que fa a les decoracions nadalenques, si no es pot garantir la seva subjecció és millor retirar-les.

En paral·lel, Protecció Civil recomana que les activitats previstes a l'exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat, comprovant que no hi ha risc de caiguda d'objectes que puguin produir danys