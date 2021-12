El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha augurat que queden "com a mínim" dues setmanes més de creixement de la covid pel que fa a la incidència acumulada. Així ho ha afirmat en el marc de la sessió de control del ple del Parlament. Segons el conseller, en aquesta onada, hi ha menys afectació als hospitals i a les Unitats de Cures Intensives (UCI). Pel que fa al rastreig de la nova variant, ha explicat que del total de PCR en un 20% es busca si hi ha òmicron. De cara als pròxims dies, Argimon diu que cal "reforçar" la vacunació i mantenir les mesures de prevenció. El certificat covid és, segons ha dit, un nova mesura però ha apuntat que és una més i que per ella sola "no solucionarà el problema".