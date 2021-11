El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha vaticinat que les xifres d'infeccions per coronavirus seguiran pujant "un parell de setmanes" i que s'arribarà a Nadal "amb unes xifres estabilitzades" però "no baixes". "Amb les UCI plenes", ha advertit en una entrevista a TV3. Argimon ha lamentat que "la gent se n'ha oblidat" i que "qui no li ha tocat de prop ha decidit que no hi ha pandèmia", per això ha llançat un avís davant dels àpats de Nadal i, sobretot, de les trobades de companys de feina, especialment al sector sanitari. L'avantatge respecte del 2020 és que la població està majoritàriament vacunada, però tot i això ha considerat que "un test d'antigen no sobra mai".

Argimon ha dit que encara no s'ha detectat cap cas de la varant òmicron a Catalunya però ha alertat que "tard o d'hora arribarà". Tot i això, ha desitjat que a la llarga la covid-19 "es gripalitzi" i que esdevingui una malaltia estacional. "Algunes persones emmalaltiran greu, però hi conviurem", ha confiat.També ha explicat que el principal motiu pel qual la Generalitat ha retardat l'obligatorietat del certificat covid-19 per a certes activitats és perquè davant del col·lapse de l'aplicació La Meva Salut la gent anava al seu centre d'atenció primària (CAP) a demanar que li donessin. "No estem per imprimir certificats", ha resumit.Ha negat que l'objectiu dels certificats covid-19 sigui per incrementar la vacunació. "No és la finalitat", ha garantit, perquè "la cobertura vacunal és molt alta" al país i fer-ho amb aquesta intenció "seria una mica coercitiu".