El líder de Democràcia Nacional i un dels condemnats per l'assalt a Blanquerna, Pedro Chaparro, ha defensat que protegir la unitat d'Espanya no és cap delicte i ha assegurat que "ho tornaria a fer". "Potser ho executaria d'una altra manera, però la defensa de la unitat nacional la faré sempre", ha assenyalat aquest dissabte en una roda de premsa celebrada a l'Hospitalet de Llobregat. Durant l'acte, Chaparro ha assegurat que l'ingrés a presó dels assaltants "s'acabarà executant" i ha argumentat que els desordres causats no justifiquen la condemna. "Els fets delictius són un faristol, un micro i una porta trencada, i això està tot pagat", ha dit. "El problema és el símbol que va suposar Blanquerna", ha afegit.

Segons ha defensat Chaparro, "protegir la unitat d'Espanya és sagrada [...] i és una obligació emparada en l'article 2 de la Constitució, encara que aquesta no sigui paraigua dels que son defensors de la unitat nacional". Per altra banda, el líder de Democràcia Nacional ha argumentat que l'acte tan sols es va interrompre durant 60 segons i que posteriorment es va acabar de celebrar.

En aquest sentit, considera que "els patriotes espanyols estan sent perseguits" i denuncia que existeix "una doble vara de mesurar" en comparació amb els presos independentistes. "Els que ataquen constantment la unitat nacional estan sent premiats i es troben a les institucions polítiques", ha apuntat.

Tot i que l'ingrés de presó dels assaltants s'ha anat posposant durant vuit anys, Chaparro creu que l'ingrés s'acabarà executant. El mateix condemnat per l'assalt a Blanquerna ha explicat que ha demanat un indult, però creu que no li concediran. "De la mateixa manera que els líders del procés no s'han penedit d'haver tingut als catalans en suspens, nosaltres també hem sol·licitat l'indult; volem que els mitjans que diuen que els tribunals són franquistes, vegin que a nosaltres no ens el concediran", ha conclòs.