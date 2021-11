“Unes 70 o 80 persones s’han posat en contacte amb nosaltres per sol·licitar el tràmit de baixa arran de la implementació del certificat de vacunació”, lamenta el director del Duet Sports La Plana, Albert Ortiz, en declaracions a l’ACN. El centre té entre 3.700 i 3.800 abonats i l’entrada en vigor d’aquesta mesura ha suposat un “fre” per a les persones no vacunades. “Haurem de compensar-los econòmicament, però i qui ens compensarà a nosaltres?”, qüestiona Ortiz. La implementació del nou sistema també ha provocat un cost addicional per a l’empresa, així com cues a l’entrada per validar el codi QR. De moment, el centre reconeix que està "improvisant" i reclama a les administracions diàleg amb el sector.