El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, han anunciat avui el desenvolupament d’un estudi per analitzar el procés d’atenció que reben per part dels Mossos les víctimes de la violència masclista quan posen una denúncia. L’estudi, que permetrà donar veu a les dones que pateixen violència masclista, permetrà millorar l’atenció i els processos de la policia catalana.

D’aquesta manera, per primera vegada la ciutadania participarà en la millora d’un procés en el cos dels Mossos d’Esquadra, la qual cosa permetrà millorar l’experiència des del primer contacte fins que es tanca el seguiment. “Volem escoltar les dones, és necessari conèixer com se senten ateses per part de la policia, per poder continuar millorant l’atenció que els oferim”, ha dit el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

Elena ha fet aquest anunci durant la cloenda de la jornada de coneixement que sota el títol "Violències masclistes digitals: quines són i què hi podem fer? ha organitzat el cos de Mossos d’Esquadra, en què també ha intervingut la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui ha destacat que “les tecnologies no són neutres, sinó que venen carregades de les mateixes ideologies que sostenen les societats que les produeixen, com és el cas de la ideologia patriarcal. Per aquest motiu, quan parlem de violències masclistes digitals sabem que, malauradament, tenim i tindrem molta feina per endavant. I Per això ens calen noves eines d’abordatge com la guia que s’ha presentat avui”.

La jornada també ha servit per presentar la Guia per identificar les violències masclistes digitals, una eina útil per conèixer-les i abordar-les que ha estat elaborada pel col·lectiu DonesTech en col·laboració amb la Unitat Central d’Atenció i Seguiment a Víctimes de l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana de Mossos d’Esquadra. En aquest aspecte, el conseller Elena ha posat de manifest que “la feminització de la seguretat pública passa en primer lloc per saber identificar les violències masclistes, per escoltar la veu de la dona i posar-la al centre de les polítiques públiques i per oferir-los recursos”.

Elena també ha destacat que el Departament d’Interior realitzarà una acció a les xarxes socials per explicar els passos que ha de seguir una dona que pateix violència masclista per rebre acompanyament i posar la denuncia, si ho vol, als Mossos d’Esquadra. “Tenim necessitat d’explicar-nos, de més transparència, per arribar a més dones, reduir la incertesa i l’angoixa que poden patir abans de denunciar”, ha insistit. El conseller ha agraït que s’hagi dut a terme aquesta jornada amb motiu del 25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.

Guia “Violències masclista digitals: Quines són i què hi podem fer?”

Les violències masclistes digitals sovint tenen lloc combinades amb les violències masclistes presencials i tot i que ja han estat recollides a la Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta guia vol ser un nou material de suport per ajudar a identificar-les i a trobar eines legals i de suport per documentar-les i denunciar-les.

Tot i que Catalunya ha estat pionera a l’hora d’incloure les violències masclistes digitals a la normativa, aquestes violències, cada dia més presents, segueixen sent desconegudes per a gran part de la població.

Les agressions masclistes que es produeixen a internet, a les xarxes socials i a través dels dispositius mòbils poden tenir manifestacions i respostes molt diverses. Solen ser protagonitzades per parelles, exparelles o persones de l’entorn proper i produir-se de manera aïllada, o bé combinades amb les violències presencials tradicionals. En tots els casos, però, tenen uns impactes psicològics, econòmics, educacionals, laborals, relacionals i, fins i tot, físics sobre les dones que les pateixen.

Visibilització de les violències masclistes en l’àmbit digital

Fruit de la guia s’ha elaborat un tríptic per donar a conèixer les violències masclistes en l’àmbit digital. Els Mossos la podran oferir en les xerrades de sensibilització sobre internet segura que fan a escoles, instituts, cases d’acollida, etc. També serà una eina molt útil per a advocats i advocades que atenen dones que han patit algun tipus de violència, perquè les puguin acompanyar en el procés de presa de consciència de la necessitat de denunciar aquest tipus de fets. A més, s’han elaborat continguts per a xarxes socials com a part d’una acció comunicativa per explicar el procés d'atenció a la víctima. L’objectiu és donar a conèixer els canals disponibles per les dones per assessorar-se i denunciar i alhora reduir l’angoixa que pot generar enfrontar-se a aquesta situació.