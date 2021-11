L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha impulsat aquesta setmana una nova campanya de foment de la recollida selectiva d'aparells elèctrics i electrònics. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu conscienciar la ciutadania de la importància de donar una segona vida a tots aquests productes, així com la necessitat de fer us correcte reciclatge un cop esgotada la seva utilitat. La campanya s'ha posat en marxa coincidint amb el Black Friday i a poques setmanes de les festes de Nadal. La iniciativa compta amb la col·laboració dels representants dels ens locals, la Diputació de Barcelona i el finançament dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

El director de l'ARC, Isaac Peraire, explica que la campanya es posa en marxa en una de les èpoques on el consum "creix més", tot i que també recorda que el reciclatge d'aquests aparells "val per totes les èpoques de l'any". En aquest sentit, també insisteix que primer s'ha de treballar per donar-los el màxim d'utilitat. "El primer que reclamem és que tinguin més vida: reparar, arreglar... que tot això es tingui en compte", afegeix.

En la mateixa línia s'expressa la secretària d'Acció Climàtica de la conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Barnadas, assenyalant que a vegades la gent té tendència a canviar els aparells quan encara no han esgotat la seva "vida útil". "No estem al marge de la societat, que es torna consumista", apunta, "la ciutadania busca models nous, amb millors característiques". Barnadas, però, recorda que "el dret a exercir l'activitat de comprar" va acompanyat de "l'obligació de veure què es fa amb els vells". "Hem de ser responsables amb els que deixem enrere", afirma. També sosté que el reciclatge de segons quins aparells els preocupa "molt", ja que per exemple dels més de 200 elements de la taula periòdica que conté un mòbil, més de 70 són materials pesats que "persisteixen als ecosistemes".

"La tendència passa per consumir i gastar, però els aparells elèctrics i electrònics són un tipus de residus que s'han de reutilitzar i gestionar correctament", diu. A més, cada vegada es converteixen en dispositius més "compactes", que costen de separar amb una certa "complexitat" pel que fa al seu desmuntatge.

Auge del comerç electrònic

El comerç electrònic ha viscut una maduració exprés amb la pandèmia, les empreses s'han vist obligades a potenciar la venda en línia i la distribució ha fet tot el possible per respondre a un ritme d'activitat similar al Black Friday. Això repercuteix de forma directa en la gestió dels residus dels aparells elèctrics i electrònics, on queda palès que no s'informa prou bé del dret que te el consumidor de retornar l'aparell antic quan li arriba el nou a casa. Segons estudis realitzats s'ha detectat que al canal en línia, el 70% no ofereix cap tipus d'informació sobre la recollida i, per tant, incompleixen el Real Decret 110/2015. A més, en un 83% de les pàgines analitzades no es pregunta al client si vol lliurar l'aparell quan se li entrega el nou a casa. En un 79% tampoc s'especifica si la recollida és gratuïta, quan per normativa, sempre ho és.

Des de l'ARC subratllen que les botigues en línia "cal que donin el dret d'opció", i no esperar a que el consumidor el sol·liciti. De fet, segons Peraire, la ciutadania no sempre té clar que hi ha aquesta possibilitat. "En un moment que aquest tipus de compres van a l'alça, fem incidència en la conscienciació", apunta.Les últimes dades de recollida indiquen que al 2019 a Catalunya es van recollir 44.859,47 tones de residus d'aparells elèctrics i electrònics, 5,84 quilos per habitant. Tot i que en el període 2016-2019 la quantitat gestionada a Catalunya va augmentar un 35,6%, encara hi ha una gran quantitat que no es gestiona correctament, fet que es tradueix en una enorme pèrdua de recursos. Segons Barnadas, actualment, la xifra total de recollida se situa per sota del 20%.

Un correcte reciclatge d'aquests aparells permet recuperar materials molt valuosos, estalviar en el consum de recursos naturals i anar cap a un model d'economia circular. A més, és important que fabricants i productors – a l'hora de dissenyar nous productes – tinguin en compte què passarà quan aquell aparell es recicli, per ser respectuosos amb el medi ambient i per a les despeses vinculades a la futura gestió de l'aparell quan esdevingui residu.